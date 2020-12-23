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Химическая промышленность РБ теряет выручку и прибыль

  • 23.12.2020, 11:47
Химическая промышленность РБ теряет выручку и прибыль

Четверть предприятий-флагманов относятся к нерентабельным и низкорентабельным.

2020 год выдался крайне сложным для предприятий белорусского химпрома. Финансовые результаты этой отрасли оставляют желать лучшего, пишет сайт banki24.by

Валообразующие производители химической продукции в стране — Беларуськалий, Гродно Азот и Гомельский химический завод. Все эти предприятия производят разные виды удобрений — калийных, азотных, фосфорных и комплексных.

По итогам 10 месяцев производство химических продуктов по Беларуси сократилось на 3,2%, за 11 месяцев — на 1,7%. В целом промышленность страны показывает более высокие результаты — минус 1,2% за 10 месяцев и минус 0,7% за 11 месяцев.

Стоит отметить, что производство в химпроме падает к низкой базе 2019 года. В прошлом году за 10 месяцев реальный выпуск в этой отрасли снизился на 1,6%, за 11 месяцев — на 1,8%. Получается, что сокращение идет уже 2 года подряд.

Основной негатив в 2020 году принес мировой экономический кризис, который вызвал падение спроса на удобрения и прочую химическую продукцию. По калийным удобрениям вместе со снижением цен были перерывы в заключении долгосрочных контрактов на некоторых важных рынках.

В 3 и 4 кварталах ситуация на рынке удобрений начала улучшаться, но судя по всему финансовые результаты по целому году будут в «красной» зоне. На сегодня доступны цифры по финансам за 10 месяцев. Отраслевые данные за полный год появятся в феврале 2021-го.

Выручка крупных и средних предприятий химпрома за 10 месяцев упала к 2019 году на 10,8%. При этом в целом по экономике выручка выросла на 5,4%. Снижение выручки на 10,8% — это сокращение без поправки на инфляцию. С учетом роста цен уменьшение выручки еще серьезнее.

Прибыль отрасли от реализации продукции обвалилась на 46,9%. Понятно, что с учетом инфляции имело место двукратное падение прибыли с продаж.

Соотношение прибыли и выручки от реализации — это рентабельность продаж. Средняя рентабельность по химпрому составила 10,6% против 17,9% в 2019 году. Также характерно, что отдельно за октябрь рентабельность в отрасли упала до годового минимума — всего 5,2%.

В 2020 году 25% предприятий-флагманов химпрома относились к нерентабельным (13,6%) либо низкорентабельным (11,4%). Доля высокорентабельных (30+%) компаний составила 11,4%.

Чистая прибыль в отрасли за 10 месяцев сократилась в 7 раз до 174,3 млн BYN. Параллельно потери убыточных компаний подскочили в 7,3 раза до 153 млн BYN. Падение чистой прибыли в основном связано с ухудшением финансовых результатов предприятий Солигорского района, где расположен Беларуськалий.

Суммарные долги отрасли на 1 ноября достигли 5,410 млрд BYN. С начала 2020 года они выросли на 43,9%.

Также в текущем году увеличились выплаты флагманов химпрома по кредитам и займам. Относительно 2019 года они поднялись на 43,9% до 3,373 млрд BYN. Предприятия отрасли пустили на погашение долгов 37,4% выручки при среднем по экономике показателе 28,8%.

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