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В Италии семьи 500 умерших от коронавируса решили судиться с правительством

  • 23.12.2020, 11:49
В Италии семьи 500 умерших от коронавируса решили судиться с правительством
Фото: Getty Images

Семьи требуют компенсации на общую сумму 100 миллионов евро.

В Италии семьи более 500 умерших от коронавируса подают коллективный иск против правительства, требуя компенсации в размере 100 млн евро в связи со смертью своих родных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Иск подали в суд Рима 23 декабря. Ответчиками по делу определили руководство Совета министров, и министерство здравоохранения в Ломбардии.

Среди участников иска есть семьи из Бергамо, который стал символом итальянской трагедии во время первой волны, а также из Милана, Рима, Палермо, Турин и ряда других городов.

Семьи требуют компенсации на общую сумму 100 млн евро.

По мнению истцов, государство не выполнило свои обязанности по защите граждан, потому что оказалась не готово к эпидемии, несвоевременно ввело чрезвычайные меры, вовремя не прислушалось к советам экспертов и так далее. За прошедшие сутки в Италии умерли 628 больных коронавирусом, с начала эпидемии - уже 69 842.

В то же время в реанимации и больницах в целом количество больных продолжает уменьшаться.

Снижается и количество заражений. За прошедшие сутки в Италии зарегистрировали 13 318 новых случаев, при этом процент положительных тестов составляет 8%.

Напомним, на пике осенней второй волны Италия регистрировала ежедневно более 35 000 заражений, а 13 ноября - рекордные более 40 000 случаев.

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