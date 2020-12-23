Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Скиба выступил с мощным обращением к силовикам 4 23.12.2020, 11:59

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Сергей Скиба

Спортсмен напомнил о правилах настоящего мужчины.

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Скиба обратился к силовикам, сообщает телеграм-канал «Трибуна».

Спортсмен много лет тренировался в одном зале с бойцами белорусского ОМОНа.

«Никогда в зале вас не учили бить женщин и детей! Бить женщин, которые живут по соседству с вами. Бить детей, учащихся в одних университетах с вашими детьми. Бить работников заводов, моих друзей с «Нафтана», где я отработал больше 15 лет. Бить пенсионеров — ваших отцов и матерей. Этому вас никогда не учили!», — заявил Сергей Скиба.

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