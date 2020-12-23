Белорусский рубль продолжает катиться вниз

Белорусский рубль продолжает катиться вниз2
- 23.12.2020, 12:05
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Национальная валюта существенно сдает свои позиции.
По данным Белорусской валютно-фондовой биржи на 12:03, три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
доллар — 2,584 белорусского рубля (+0,0166 пункта);
евро — 3,1476 белорусского рубля (+0,0113 пункта);
российский рубль — 3,4238 белорусского рубля за 100 российских (+0,0143 пункта).
Информация с биржи серьезно повлияла на цифры «купли/продажи» в банках страны.
Напомним, рост валют происходит на фоне падения мировых цен на «черное золото».