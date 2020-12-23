закрыть
23 декабря 2020, среда, 14:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Алесь Беляцкий: Акт о демократии очень важен, режим боится силы

2
  • 23.12.2020, 12:11
  • 2,417
Алесь Беляцкий: Акт о демократии очень важен, режим боится силы
Алесь Беляцкий
Фото: Сергей Гриц

США могут подтолкнуть и Евросоюз к более активным действиям на белорусском направлении.

Глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий считает, что последняя версия Актa о демократии в Беларуси лучше, чем его аналог, принятый Конгрессом более 15 лет назад.

«Официальная позиция Вашингтона по поводу фальсификации выборов в республике и нелегитимности Александра Лукашенко уже была неоднократно высказана, — отметил правозащитник в комментарии «Голосу Америки». — Но то, что вскоре декларации будут закреплены законом, совершенно меняет дело и вносит ясность на долгие годы вперед — вне зависимости от того, кто возглавит США».

Также, считает он, важны шаги по укреплению демократии и ограничению репрессивных мер, которые белорусские власти активно применяют против своего народа.

«Поэтому я с правозащитной точки зрения, безусловно, выступаю за документ, — подчеркнул Беляцкий. — Это касается и блока поддержки неправительственных организаций, гражданского общества и мер, направленных на усиление международного давления на авторитарный режим, и конкретных инструментов по ограничению агрессивности режима. Относительно санкций здесь тоже все адекватно».

В то же время руководитель «Весны» обратил внимание на то, что следует подождать и посмотреть, как все пойдет в реальности, насколько документ будет соответствовать ситуации, поскольку «пока он еще носит рамочный характер».

«Конкретные шаги, которые затем последуют, наверное, более четко прояснят, насколько Акт станет эффективнее по сравнению с предыдущим. Но мне представляется, что это очень важный и своевременный шаг, потому как белорусские власти серьезно следят за политической реакцией США. Они уважают только силу», — считает правозащитник.

Наверное, пример Конгресса США сможет подтолкнуть и Евросоюз к более активным действиям на белорусском направлении, предположил Алесь Беляцкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина