СМИ: Лукашенковские силовики дают показания по делу о пытках поляков в Беларуси

СМИ: Лукашенковские силовики дают показания по делу о пытках поляков в Беларуси6
- 23.12.2020, 12:25
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Адвокат пострадавших хочет добиваться ответственности для белорусских властей.
Как пишет издание rmf24.pl, польское Агентство внутренней безопасности допросило очередных свидетелей в связи с расследованием дела о задержании, избиении и пытках трех поляков после президентских выборов в Беларуси.
Cреди допрошенных есть сотрудники белорусских силовых ведомств. Они были свидетелями пыток поляков.
Их показания ценны, потому что они раскрывают механизмы, используемые властями в Минске в отношении протестующих, помогают выяснить, как выглядела система выдачи приказов.
В деле постоянно появляются новые доказательства. Происшествия в Беларуси с участием поляков удалось воспроизвести почти поминутно.
Все силовики, как отмечает издание, проходят проверку. Некоторые из них все еще работают на режим, и их реальная задача - получить информацию о продолжающемся расследовании.
Уполномоченный по пыткам хочет продлить разбирательство
- Моя цель - добиться предъявления обвинений и направления обвинительных актов в отношении сотрудников белорусских силовых служб и тех, кто отдавал приказы, - заявил адвокат Томаш Вилиньски.
Адвокат не комментирует прошедшие слушания - из-за тайны следствия. По его словам, в сотрудничестве с правозащитными организациями и пострадавшими из других стран он хотел бы добиться расширения разбирательства. Цель состоит в том, чтобы показать, что белорусские власти совершили преступление, заключающееся в руководстве организованным преступным объединением вооруженного характера, в состав которого входили сотрудники МВД, КГБ, ОМОНа, милиции.
Адвокат уточняет, что речь идет о доказательстве должностными лицами режима преступлений против свободы и применении пыток в отношении мирного населения.
Расследование по делу о задержании, избиении и пытках трех поляков в Беларуси польская прокуратура возбудила в сентябре.
Трое мужчин - сразу после возвращения из Беларуси - прошли детальное обследование и их травмы были подтверждены на судебно-медицинской экспертизе.