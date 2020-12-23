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Жители Челябинска обратились к Байдену с просьбой очистить воздух в городе

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  • 23.12.2020, 12:33
  • 2,387
Жители Челябинска обратились к Байдену с просьбой очистить воздух в городе

Видеофакт.

Жители российского города Челябинск обратились к избранному президенту США Джо Байдену с жалобой на экологическую обстановку в городе, сообщает «Новое время».

Соответствующее видеообращение появилось в социальных сетях.

«Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители российского города Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу. Обращаемся к вам с последней надеждой. Мы, жители Челябинска находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду», — сказано в обращении.

По их словам, «из года в год» жители Челябинска задыхаются от промышленных выбросов.

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