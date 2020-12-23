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Ученые рассказали, как осьминоги воспитывают рыб

  • 23.12.2020, 12:44
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Ученые рассказали, как осьминоги воспитывают рыб

Биологи зафиксировали «воспитательный процесс» во время погружения в Красное море.

Умницы осьминоги способны использовать жалящих медуз в качестве оружия, а рыб привлекать к совместной охоте. Временный союз позволяет извлекать пользу из особенностей анатомии, локомоции и способов ловли добычи, свойственных обеим сторонам. Однако «руководящей» стороной в нем остаются именно головоногие, раздающие подопечным рыбам чувствительные тычки, если те ведут себя неподобающим образом, пишет «Вокруг света».

«Объединение множества сторон создает сложную сеть взаимодействий, в которой может возникать дисбаланс между вкладываемыми участником усилиями и получаемой им выгодой, что приводит к появлению партнерского контроля, — объясняют авторы работы, ученые из португальского Центра по изучению океана и окружающей среды MARE во главе с Эдуарду Сампайо. — Чтобы осадить "зарвавшихся", осьминог совершает быстрое взрывное движение, направленное на конкретную рыбу».

Несколько таких «шлепаний» биологам удалось зафиксировать на видео при погружении в Красном море, где они наблюдали за кооперативной охотой осьминогов Octopus cyanea и различных местных рыб — голоцентровых рыб-солдат и разных видов груперов. Подобное поведение выявляли неоднократно и у разных осьминогов, указывая на его важность для межвидовой копперации с рыбами.

«Активные тычки требуют сравнительно небольших расходов энергии со стороны осьминога, — пишут ученые, — но моментально влияют на цель». По их мнению, это позволяет головоногим удерживать порядок среди рыб и управлять их движением. А в случаях, если рыбы вовсе не участвовали в охоте, осьминог может отогнать их от добычи, раздавая шлепки направо и налево.

С другой стороны, подобное поведение не всегда удается объяснить прямой необходимостью. По крайней мере дважды его наблюдали вне всякой связи с охотой. Ученые выдвигают этому два возможных объяснения. Во-первых, «шлепанье» может быть формой наказания: небольшой вклад энергии со стороны осьминога производит серьезное воздействие на неправильно ведущего себя партнера, стимулируя его к сотрудничеству в дальнейшем. Во-вторых, осьминог может просто сердиться. «Осьминога совершенно не интересует выгода, — пишут авторы, — он раздает удары от злости, стараясь просто нанести ущерб».

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