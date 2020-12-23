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Эстония вводит локдаун в Таллинне

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  • 23.12.2020, 13:02
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Эстония вводит локдаун в Таллинне
фото: из открытых источников

Жесткие ограничения из-за коронавируса затронут и эстонскую столицу.

Как стало известно сайту Charter97.org, в столице Эстонии Таллинне на три недели вводятся жесткие коронавирусные органичнеия. Локдаун продлится с 28 декабря до 17 января.

Запрещается оказание увеселительных услуг во всех заведениях, рестораны будут продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.

Закрываются все спортивные объекты, ограничения не распространяются на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.

Запрещаются публичные собрания и мероприятия. В мероприятиях под открытым небом могут принимать участие не более 10 человек.

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