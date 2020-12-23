Эстония вводит локдаун в Таллинне
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фото: из открытых источников
Жесткие ограничения из-за коронавируса затронут и эстонскую столицу.
Как стало известно сайту
Charter97.org, в столице Эстонии Таллинне на три недели вводятся жесткие коронавирусные органичнеия. Локдаун продлится с 28 декабря до 17 января.
Запрещается оказание увеселительных услуг во всех заведениях, рестораны будут продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.
Закрываются все спортивные объекты, ограничения не распространяются на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.
Запрещаются публичные собрания и мероприятия. В мероприятиях под открытым небом могут принимать участие не более 10 человек.
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