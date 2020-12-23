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Премьер Молдовы объявил об отставке правительства

  • 23.12.2020, 13:09
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Премьер Молдовы объявил об отставке правительства

Предлагать кандидатуру нового премьера будет новый президент Майя Санду.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что выступает с предложением об отставке правительства.

Об этом сообщает Newsmaker.

Кику надеется, что процедура отставки правительства и премьер-министра будет проведена в кратчайшие сроки.

Он отметил, что главной целью руководства страны сейчас является роспуск парламента. И одним из способов роспуска парламента является отставка правительства. "В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства", - сказал Кику.

Правительство Кику был сформирован в ноябре 2019 года.

Теперь Кабмин будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства. Предлагать кандидатуру нового премьера, похоже, будет новый президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.

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