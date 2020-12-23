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Найдены каратели, ответственные за издевательства над Николаем Дедком

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  • 23.12.2020, 13:14
  • 5,418
Найдены каратели, ответственные за издевательства над Николаем Дедком

Справедливый суд настигнет всех соучастников преступлений режима.

Инициативой BYPOL установлены силовики, ответственные за незаконное задержание и пытки политического активиста и блогера Дедка Николая Александровича, о задержании которого 12 ноября заявило МВД.

Его непосредственной разработкой занимались сотрудники 3 управления ГУБОПиК: заместитель начальника управления – начальник 1 отдела полковник милиции Алёкса Александр Иванович, (родился 07.04.1978), и заместитель начальника 1 отдела управления подполковник милиции Тарасик Иван Александрович, о котором мы ранее уже рассказывали.

В октябре 2020 г. ГУБОПиК установил знакомую Дедка Н.А., с которой тот периодически встречался. За девушкой было организовано наблюдение, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения Минского метрополитена, для выявления Дедка Н.А. среди пассажиров использовалась программа KiPod, разработанная компанией «Синезис».

В результате этих мероприятий стало известно, что Дедок Н.А. проживает в п. Сосновый Осиповичского р-на, откуда на маршрутном такси регулярно выезжает в г. Минск, пользуясь далее станцией метро «Могилевская».

После задержания Дедок Н.А. подвергся пыткам, непосредственными исполнителями которых являлись сотрудники СОБР, а руководителями - Алекса А.И. и Тарасик И.А.

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