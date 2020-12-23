Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь уже сегодня 23.12.2020, 13:21

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Пресс-секретарь Католической церкви в нашей стране сообщил, что «чемоданы уже собраны».

Есть вероятность, что глава Католической церкви в Беларуси сможет вернуться в страну уже сегодня. Решаются технические моменты, сообщил tut.by представитель костела.

— Только что общался с митрополитом. Он пока решает технические моменты, но чемоданы собраны. Надеемся, что сегодня будет в Минске, — рассказал пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

Деталей о точном времени и способе возвращения в страну пока нет.

Вчера, 22 декабря, апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.

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