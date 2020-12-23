Что известно о поражении российских наемников в ЦАР 23.12.2020, 13:49

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Повстанцы заставили «вагнеровцев» отступить.

Один из городов Центральноафриканской Республики в ходе ожесточенного боя оказался подконтролен мятежникам. В боевых действиях против них участвовали российские наемники, сказано в сообщении Corbeaux News.

По информации издания, кроме россиян на стороне армии ЦАР выступают и наемники из Руанды. Уточняется, что речь идет о городе Бамбари в префектуре Уака, пишет издание Guildhall.

Таким образом, трехчасовой бой для наемников Кремля оказался проигранным, сказано в статье. Военные ЦАР при поддержке российских наемников отступили в сторону Сибута.

"Гуманитарные источники сообщают о погибших и раненых с обеих сторон", – пишет журналист.

Ранее агентство AFP сообщило, что Россия в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве с африканской страной перебросила в нее "несколько сотен военных и тяжелое вооружение". Москва несколько дней не подтверждала эту информацию. Сегодня Минобороны РФ заявило, что отправила в ЦАР 300 военных "инструкторов".

Ранее сообщалось, что 20 декабря в Центральноафриканской Республике (ЦАР) отряды повстанцев антиправительственной коалиции захватили город Гримари, расположенный в 300 км к северо-востоку от столицы страны Банги.

Как сообщает портал Directorate 4 в Telegram, накануне в Банги приземлился российский самолет, который доставил вооружение и наемников так называемой "ЧВК Вагнера", (по факту секретная армия власти РФ), создателем которой является приближенный к президенту России Владимиру Путину питерский бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина".

В августе 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В Беренго был создан центр, где солдаты при помощи российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя. В апреле 2019 года стало известно о том, что Россия намерена увеличить российский военный контингент в ЦАР до 30 человек.

Более двух третей территории Центрально-Африканской Республики находятся под контролем различных вооруженных повстанческих группировок. Некоторые из них 18 декабря сообщили об объединении и начали наступление на столицу страны Банги.

В конце декабря в стране пройдут выборы президента. Повстанцы обвиняют действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в намерении сфальсифицировать итоги голосования. Власти в Банги, в свою очередь, обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу.

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