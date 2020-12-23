закрыть
23 декабря 2020, среда, 16:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, сколько белорусов выехало по «гуманитарному коридору» в Польшу и Литву

  • 23.12.2020, 14:00
  • 7,761
Стало известно, сколько белорусов выехало по «гуманитарному коридору» в Польшу и Литву

Глава Службы охраны госграницы Литвы назвал цифры.

По гуманитарным причинам в Литву уже прибыло почти 350 белорусов, информировал глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, сообщает delfi.lt.

«За весь период с августа по 20 декабря на территорию Литовской республики по особым гуманитарным причинам с разрешением министра внутренних дел прибыло 347 граждан Беларуси, 74 гражданина обратились за убежищем», - сообщил глава СОГГЛ на пресс-конференции в понедельник.

По данным службы и Министерства внутренних дел, за неделю по гуманитарным причинам прибыло еще 40 белорусов, за убежищем обратились 2 человека.

Р. Любаевас сообщил, что число белорусов, которые прибыли в Польшу, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве, т.е. в Польшу прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.

С понедельника Беларусь также ввела запрет на выезд из страны для своих граждан, мотивируя это борьбой с коронавирусом.

После запрета, сообщил Р. Любаевас, ситуация «кардинально не изменилась»: служба с ноября фиксирует рост попыток нелегального перехода границы, также продолжают поступать прошения об убежище.

Он также добавил: «Сейчас сложно оценивать, будут ли разрешать гражданам Беларуси выезжать из страны, чтобы обращаться за убежищем или по гуманитарным причинам, однако в период с 1 ноября по 20 декабря увеличилось число случаев, когда граждане Беларуси прибывают на территорию Литовской республики через госграницу, опасаясь проверок на пунктах контроля или с просьбой об убежище. Можно прогнозировать, что такие случаи будут учащаться».

Он отметил, что СОГГЛ, учитывая эти тенденции, уже принимает дополнительные меры: в настоящее время усилен контроль и наблюдение на границах, в случае необходимости, может быть выделено больше сотрудников.

Как сообщил BNS пресс-атташе СОГГЛ «Гедрюс Мишутис», после вступления в силу ограничений в Литву со стороны Беларуси, на самом оживленном погранпункте Медининкай - Каменный Лог, в час въезжает приблизительно по три легковых автомобиля, на которых прибывают имеющие право проживать в Литве граждане или путешествующие транзитом.

Наблюдается возросший поток выезжающих в Беларусь - черед пункт в Медининкай каждый час проезжает по 15-20 автомобилей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина