Чехия вернется к строгому карантину из-за роста количества заражений 23.12.2020, 14:14

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Новые правила начнут действовать с 27 декабря.

Правительство Чехии готовится принять решение о возврате всей страны к пятому, самому строгому уровню коронавирусных ограничений, из-за тревожного роста количества заражений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

За последние сутки в стране зарегистрировали 10 821 новое заражение - почти на 3000 больше, чем неделю назад, и больше всего с 6 ноября. В связи с такой тенденцией правительство сегодня готовится принять решение о возврате к самым жестким ограничениям. К предыдущему, четвертому уровню Чехия перешла с 18 декабря - тогда закрылись рестораны.

Новые правила начнут действовать с 27 декабря и предусматривают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых супермаркетов и аптек. Также будет действовать комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Изначально планировалось, что ограничения вступят в силу уже 25 декабря.

В дополнение, в правительстве думают над тем, чтобы запретить и большим продуктовым супермаркетам торговать "второстепенными товарами" - чтобы они не получили преимущества по сравнению с мелкими торговцами, у которых в ассортименте нет продуктов и которые вынуждены закрыться.

В дополнение к уже закрытым ресторанам, гостиницам, бассейнам и спортзалам закроют также сферу услуг и школы. Детсады продолжат работать, планируют исключение и для 1-2 классов школ.

Чехия, как и все страны ЕС, на днях ожидает первые дозы вакцины от коронавируса. До конца года страна должна получить 10 000 доз, до конца января - еще 50 000. В общем Чехия заказала около 11,9 млн доз, которых хватит для вакцинации около 7 млн человек.

Накануне парламент одобрил продление чрезвычайной ситуации до 22 января.

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