Ученые определили наиболее вероятное место обитания инопланетных цивилизаций 3 23.12.2020, 14:52

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Исследование провели специалисты Калифорнийского технологического института.

Ученые Калифорнийского технологического института, Лаборатории реактивного движения НАСА и Средней школы Сантьяго определили наиболее вероятное место обитания инопланетных цивилизаций в Млечном Пути. Исследователи учитывали такой фактор, как самоуничтожение разумных существ. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org, сообщает lenta.ua.

Для оценки распространенности и возраста инопланетных цивилизаций специалисты использовали галактическую имитационную модель, которая учитывает вероятность абиогенеза (появление живой природы из неживой), скорость эволюционных изменений, а также вероятность гибели цивилизации. Оказалось, что последний параметр оказывает наибольшее влияние на число разумных цивилизаций и их возраст.

Согласно результатам моделирования, наибольшее число возможных инопланетных цивилизаций населяет кольцевую область, расположенную в четырех тысячах парсеков (один парсек равен 3,2 светового года) от центра Млечного Пути. При этом со временем исчезает все больше цивилизаций, но наиболее плотно заселенными остаются внутренние области Млечного Пути. Кроме того, большинство разумных форм жизни являются молодыми, что затрудняет их обнаружение.

Расстояние от центра галактики до Солнца составляет 8,5 тысячи парсек.

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