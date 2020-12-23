Белорусские сигареты не дают покоя Европе и России 3 23.12.2020, 14:57

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Больше всего контрабандных сигарет изъяли в Литве.

В Европе выявили и ликвидировали преступную сеть, незаконно торгующую сигаретами. Операцию проводили со 2 по 13 ноября сотрудники правоохранительных органов 15 стран ЕС и Великобритании, говорится в пресс-релизе Европейской полицейской организации (Европол) и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, пишет tut.by.

Схема мошенничества заключалась в том, что сигареты, изъятые из транзитного режима или выпущенные в свободное обращение в ЕС, распространялись незаконно без уплаты налогов и акцизов, говорится в сообщении Европола. В результате страны теряли от торговли на «сером» рынке миллионы евро налоговых поступлений.

По итогам спецоперации, которой руководили таможенные департаменты Литвы и Великобритании, арестовали 17 человек, изъяли 67 млн штук сигарет и 2,6 тонны табака стоимостью 35,8 млн евро. При этом 88% конфискованных сигарет были произведены в Беларуси. Больше всего сигарет изъяли в Литве (28,75 млн штук), Великобритании (9 млн штук) и Польше (6 млн штук).

Белорусские сигареты не дают покоя транснациональным корпорациям и на российском рынке. Доля нелегальных сигарет (контрабанды и контрафакта) в России составляет 7%, говорится в исследовании табачного рынка, проведенного аналитической компанией Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний. Год назад этот показатель агентство оценивало в 15,6%, а в 2018 году — в 8,6%.

Крупнейшим источником нелегальной продукции продолжают оставаться страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на их долю приходится 64% черного рынка (55,4% в прошлом году). Но его структура изменилась, отмечает Nielsen: поставки из Армении, Казахстана и Кыргызстана сократились до 10,8%, зато доля нелегальных сигарет, произведенных в Беларуси, выросла в полтора раза и теперь занимает более половины всего нелегального рынка — 54%.

Основными факторами снижения общей доли нелегальных сигарет на российском рынке в третьем квартале 2020 года эксперты табачного рынка называют пандемию коронавируса и активизацию деятельности правоохранительных органов. Свою роль сыграл и полномасштабный запуск системы цифровой маркировки с 1 июля 2020 года. Однако ключевые предпосылки распространения нелегальной продукции все еще не устранены: в первую очередь это ценовой разрыв стоимости сигарет в странах ЕАЭС. С 2021 года ставки акцизов в России планируется увеличить на 20%, а в Беларуси — на 15%. Поэтому может произойти взрывной рост поставок нелегальных табачных изделий, пишет Forbes. Участники рынка считают, что странам-членам ЕАЭС необходимо придерживаться подписанного соглашения о гармонизации ставок акциза и не допускать нелегальных перетоков продукции внутри союза.

В Беларуси производством сигарет занимаются 3 предприятия: государственная «Гродненская табачная фабрика «Неман», частные «Табак-инвест» Павла Топузидиса и «Интер Тобакко» Алексея Олексина. Производственные мощности фабрик почти в 2 раза превышают емкость белорусского рынка. Оставшаяся часть продукции уходит за границу, благо из-за разных акцизных политик сигареты низкого ценового сегмента, произведенные в Беларуси, получаются довольно конкурентоспособными на рынках ЕС и России.

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