Tages-Anzeiger: Нужно действовать решительнее против безумного Лукашенко 23.12.2020, 15:07

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Санкции ЕС должны быть гораздо шире.

"Диктатор Александр Лукашенко запустил в Беларуси спираль насилия, которую он, вероятно, теперь сам не может остановить", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод — inopressa.ru).

"Скоро Рождество, а диктатор все еще здесь. Летом возникла надежда, что Александр Лукашенко, наконец, уйдет. Его положение было весьма отчаянным, он казался беспокойным, почти безумным, со своими жуткими угрозами и появлением с автоматом Калашникова. С тех пор прошло несколько месяцев, и внешне, кажется, изменилось мало. Каждую неделю за протестами следуют сотни арестов, речь снова идет о стрельбе, избиениях, раненых и убитых", - указывает журналистка Зильке Бигалке.

"Сегодня ситуация еще более недопустима, чем была до президентских выборов. С одной стороны, это связано со спиралью насилия, которую Лукашенко, вероятно, теперь и сам не может остановить. Он отдал свою судьбу в руки аппарата безопасности и назначил на важные посты больше людей из армии и спецслужб. Они отвечают за нарушения прав человека в последние месяцы и хотят воспрепятствовать переменам хотя бы для того, чтобы потом не быть привлеченными к ответственности. Пропасть между режимом и населением становится все глубже: большинство хочет проведения новых выборов. Оно требует положить конец насилию и наказать виновных. Именно это Лукашенко теперь не может дать людям", - говорится в статье.

"Вместо этого его репрессии стали более продуманными и эффективными. (...) Большинство международных журналистов уехали. Лукашенко закрыл границы страны, многие белорусы больше не могут из нее выехать. Официально это было сделано из-за пандемии, которая на самом деле никогда не интересовала Лукашенко", - отмечает автор статьи.

"(...) Евросоюз мог бы действовать решительнее, ввести санкции против большего числа компаний и бизнесменов, поддерживающих Лукашенко. Он мог бы оказать более масштабную помощь правозащитникам и гражданским группам, более отчетливо показать противникам режима, на чьей он стороне. Парализующее чувство бессилия не должно обосноваться ни во дворах Минска, ни в Брюсселе", - говорится в публикации.

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