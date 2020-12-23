«Горжусь тем, что нес бело-красно-белый флаг на Олимпиаде» 23.12.2020, 15:13

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Истории спортсменов, которые выступали под национальным символом.

Совсем недавно по историческим меркам, в начале 90-х, бело-красно-белый флаг был государственным флагом нашей страны, и именно под ним белорусские спортсмены выступали на международных стартах, сообщает tribuna.by.

Между тем, совсем недавно по историческим меркам, в начале 90-х, бело-красно-белый был государственным флагом нашей страны, и именно под ним белорусские спортсмены выступали на международных стартах.

Помнят ли они про это и не сожалеют ли, что выступали под бело-красно-белым? Нашли пять атлетов, которые согласились высказаться на эту тему.

«Главное – не символика, а страна»

Андрей Климовец, гандболист, участник ЧЕ-1994 и ЧМ-1995 со сборной Беларуси, чемпион мира-2007 со сборной Германии

– Слышал о том, что в Беларуси сейчас много говорят про бело-красно-белый-флаг. Я нормально отношусь и к нему, и к красно-зеленому флагу, не вижу в них ничего плохого, выступал и под первым, и под вторым флагами. Думаю, главное – не символика, а что-то другое, страна.

Бело-красно-белый флаг использовали коллаборационисты? Не знаю этого и знать не хочу :)

Знаю, что сейчас людей преследуют за этот флаг, и считаю, что это доходит до абсурда. Если бы людям разрешили свободно использовать флаг, не было бы такого ажиотажа вокруг него, и вся активность ушла бы сама собой. Человек хочет повесить у себя в окне бело-красно-белый флаг, почему ему нельзя это сделать? Мне кажется, у нас должна быть свобода. Если я вывешу в окне флаг Республики Германия или какой-то другой, что, меня должны забрать и посадить? Это абсурд.

«Горжусь тем, что нес бело-красно-белый флаг на Олимпиаде»

Михаил Якимович, гандболист, чемпион ОИ-1992 в составе Объединенной команды СНГ, участник ЧЕ-1994 и ЧМ-1995 со сборной Беларуси

– У меня одинаковое отношение как к красно-зеленому, так и к бело-красно-белому флагам. Я родился и рос под красно-зеленым флагом, играл за сборную Беларуси под двумя флагами. Потом мне выпала в жизни большая честь – нести бело-красно-белый флаг на Олимпиаде в Барселоне. Тогда мы выступали в совместной команде СНГ. На открытии Игр Саша Карелин нес общий флаг, также были флаги стран-участниц СНГ, и я нес флаг Беларуси, бело-красно-белый. Горжусь этим и не считаю, что это делает меня фашистом, хоть сейчас и всякое говорят про этот флаг.

Для меня важнее не символика, а страна. Раньше, когда мы занимались спортом, у нас было два комплекта формы – один красный, второй белый. Но при этом мы представляли один клуб – СКА-Минск. То же самое и с флагами, все это – просто атрибутика.

«Весь негатив, который льется из СМИ по поводу этого флага – полный бред и чушь»

Андрей Островский, футболист, игрок сборной Беларуси в 90-е

– К бело-красно-белому флагу отношусь положительно. Как смотрю на то, что про него говорят в официальных СМИ? Отрицательно :)

бело-красно-белый – исторически белорусский флаг. Думаю, про то, кто его использовал во время войны, уже все сказано, и каждый здравомыслящий человек прекрасно все понимает. Весь негатив, который сейчас льется из СМИ по поводу этого флага – полный бред и чушь. Когда в 1995 году бело-красно-белый-флаг перестал быть государственным, воспринял это отрицательно, мне он всегда больше нравился – и эстетически, и исходя из истории Беларуси. Красно-зеленые флаги у нас висят на автозаках, а бело-красно-белые – на машинах мирных граждан, и этим все сказано.

«Этот флаг должен стать символом свободы»

Сергей Герасимец, футболист, игрок сборной Беларуси в 90-е

– Цвет флага для меня не принципиален. Спокойно воспринимаю бело-красно-белый флаг, с таким же уважением относился к красно-зеленому флагу, который был государственным в советское время. Может, для кого-то символика и имеет значение. Для меня же важнее отношение к людям, стране и обществу, порядку и закону.

Честно говоря, не слышал ничего плохого про бело-красно-белый флаг. Конечно, надо знать историю, помнить ее и воспитывать на этом следующие поколения, тем более что Беларусь – молодая страна. Не знаю историю красно-белого флага, который сейчас отстаивает народ Беларуси, но, в любом случае, историю нужно делать самим. Этот флаг должен стать символом свободы, независимости и справедливости, символом закона. Тогда он будет иметь смысл.

Вообще, для меня очень важны события в Беларуси, люблю вашу страну, слежу за всем и переживаю. Хочу, чтобы в стране был порядок, закон и справедливость, чтобы не было насилия. Под каким флагом это произойдет, мне не принципиально.

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