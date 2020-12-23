Литва готовит ужесточение ограничений на фоне нового коронавирусного рекорда 2 23.12.2020, 15:25

1,699

За последние 24 часа в балтийской стране подтвердили заражение у 3737 человек.

Правительство Литвы может дополнительно усилить ограничения для противодействия распространению коронавируса, тогда как прирост заражений в стране вновь установил рекорд.

Об этом сообщает LRT.

За последние 24 часа в Литве подтвердили заражение у 3737 человек, что является новым рекордом с начала эпидемии. До этого высоким был показатель, зарегистрированный ровно неделю назад - 3418 заражений в сутки.

Умерли за сутки 50 человек. Это второй самый высокий показатель за все время эпидемии.

Для противодействия эпидемии правительство Литвы готовится ввести дополнительные ограничения. Соответствующий проект Минздрава должны рассмотреть в течение дня.

В частности, предлагается запретить передвигаться даже на частных авто в количестве более двух человек, в том числе, если речь идет о членах одной семьи. Также нельзя будет ходить по улице группами более двух человек.

Разрешенное количество присутствующих на похоронах, за исключением ближайших родственников умершего и персонала компаний ритуальных услуг, снизили до 10.

Также могут полностью перевести на дистанционное обучение курсы для взрослых (сейчас некоторые практические занятия разрешены) - кроме летчиков и моряков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».