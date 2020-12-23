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Минские пенсионеры внезапно вышли на акцию возле Комаровского рынка

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  • 23.12.2020, 15:51
  • 2,765
Минские пенсионеры внезапно вышли на акцию возле Комаровского рынка

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?», минские пенсионеры вышли на акцию протеста. Они прошлись маршем возле Комаровского рынка, скандируя «Жыве Беларусь!»

Отметим, что акция стала настоящей неожиданностью, ведь пенсионеры традиционно выходят на Марш Мудрости в понедельник.

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