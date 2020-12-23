Минские пенсионеры внезапно вышли на акцию возле Комаровского рынка 2 23.12.2020, 15:51

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Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?», минские пенсионеры вышли на акцию протеста. Они прошлись маршем возле Комаровского рынка, скандируя «Жыве Беларусь!»

Отметим, что акция стала настоящей неожиданностью, ведь пенсионеры традиционно выходят на Марш Мудрости в понедельник.

Минск. Пенсионеры вышли на марш возле Комаровского рынка. Они скандируют «Жыве Беларусь».



«Уже в конце акции на улице Богдановича задержали одну из участниц», пишет наш читатель. pic.twitter.com/il4TWA90IR — TUT.BY (@tutby) December 23, 2020

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