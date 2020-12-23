Золотовалютный запас Беларуси срочно перевели в золотые слитки 5 23.12.2020, 15:54

6,756

иллюстрационное фото

К чему готовится Таракан?

Как стало известно, в 2020 году Нацбанк перевел большую часть золотовалютных резервов страны в физическое золото. ЗВР перешли из цифр на счетах в золотые слитки, которые можно потрогать руками. С одной стороны, в этом году золото дорожало, и объяснить такой шаг просто. А вот с другой стороны — не все так просто, отмечает InfoBank.by.

Телеграм-канал «Эканоміка» опубликовал такой график со словами «За 2020 г. Нацбанк перацягнуў 3/4 золата ў фізічныя зліткі. На канец 2019 г. у злітках была толькі 1/3 металу. Да чаго рыхтуемся?»

InfoBank.by поясняет, что золотой запас необязательно хранить буквально в золоте. Помимо собственно золотых слитков, есть еще и обезличенные золотые счета. То есть, это аналог банковского счета, только депозит не в рублях или в евро, а в золоте.

Национальные банки в плане обезличенных счетов ничем не отличаются от обычных граждан. Они тоже могут обменять какую-то сумму денег (в данном случае — валюты) на счета в золоте.

На сайте Нацбанка Беларуси журналисты the-village.me нашли подтверждение: действительно, за этот год огромная часть золотого запаса страны была переведена в золотые слитки (отчет «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь за январь-сентябрь 2020 года»).

Так, на 1 января 2020 года на обезличенных золотых счетах «безналичного» золота было на 1.603.000.000 долларов, а золотых слитков — на 784.200.000 долларов. А на 1 октября 2020 года на обезличенных счетах было уже всего 770.100.000 долларов (падение на 52%), а золотых слитков – на 2.223.300.000 долларов (рост на 184%).

Как золото из «безнала» перетекло в «нал»? Нацбанк пишет, что не «в результате операций», а, в основном, «за счет прочих изменений».

Многие национальные банки хранят свои золотые запасы (в том числе безналичные) не у себя дома, а в банках тех стран, которые считаются «надежными». А могут и вообще переместить на хранение в другую страну свои золотые слитки. Венесуэла хранила свое золото в Великобритании, а когда президент Николас Мадуро попытался истребовать у англичан золото обратно, ему сообщили, что по решению американского суда он «не совсем президент», и то, что он сидит в президентском дворце Венесуэлы, — это неправильно. Поэтому и золото обратно не получит.

Возможно, тем самым объясняется и то, что Беларусь вдруг перевела свои обезличенные золотые счета в звонкие золотые слитки, ведь счет в другой стране смогут заблокировать в любой момент.

По данным на 1 декабря 2020 года, международные золотовалютные резервы Беларуси составили 7.367.300.000 долларов США.

Вот как менялась структура золотого запаса страны за последние 15 лет.

Хотя на графике на сайте Нацбанка свежие октябрьские данные еще не отражены.

Кстати, Беларусь — не единственный пример среди постсоветских стран. В декабре этого года президент России Владимир Путин разрешил переводить средства Фонда национального благосостояния (около 120 миллиардов долларов) в золото. По информации на декабрь 2020 года средства Фонда были распределены следующим образом: 46% — в долларах, 44% — в евро, 10% — в фунтах стерлингов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».