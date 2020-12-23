Клиника «Шарите» опубликовала отчет о лечении Навального 23.12.2020, 15:59

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алексей навальный

В статье подчеркивается сложность идентификации вещества, подобного «Новичку».

Немецкая клиника «Шарите» опубликовала в научном издании The Lancet отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального, который был отравлен боевым ядом «Новичок», сообщает unian.net.

Об этом сообщается на сайте клиники. В статье отмечается, что после доставки пациента в «Шарите» 22 августа немецкие врачи диагностировали у Навального тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.

Лишь впоследствии лаборатория Бундесвера подтвердила, что политик был отравлен «Новичком».

В статье описываются клинические подробности случая Навального. Отмечается, что идентификация вещества, подобного «Новичку» - сложный и длительный процесс. Однако это не повлияло на терапевтические решения врачей.

Врачи полагают, что решающее значение для благоприятного исхода имела интубация и искусственная вентиляция легких пациента сразу после проявления симптомов. Быстрому восстановлению пациента поспособствовало и отсутствие проблем со здоровьем до отравления.

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