Как сильно подорожал самый популярный салат в Беларуси? 23.12.2020, 16:16

Наиболее сильно подорожала 400-граммовая банка горошка.

Новогодние праздники подбираются все ближе. Белорусы или уже закупились, или думают закупаться к праздничным столам. Журналисты посмотрели, как изменился индекс оливье – самого популярного новогоднего салата, пишет сайт телеканала «Белсат».

Стоимость оливье журналисты анализируют уже третий год подряд. За 2018 год рост составил 11,3%, за 2019-й салат подорожал лишь на 0,44 %. Это 1 руб. 39 коп. и 6 коп. соответственно. А что было с ценами в этом году?

Как и в прошлые разы, за образец журналисты взяли салат, сделанный по стандартному рецепту. На него потребуются четыре картофелины, две моркови, 500 граммов «Докторской» колбасы, пять куриных яиц, четыре маринованных огурца, жестянка консервированного горошка и 200 г майонеза.

Журналисты старались сравнивать цены на продукты того самого производителя, купленные в том же магазине. Если же не удавалось найти абсолютных соответствий, брали наиболее близкие по характеристикам.

В результате оказалось, что наиболее сильно подорожала 400-граммовая банка горошка – более чем на четверть, или на 44 коп. А вот маринованные огурцы подешевели на 13,1%, или на 60 коп. Все остальные составляющие салата подорожали.

Итоговая стоимость оливье составила 14 руб. 58 коп. В целом блюдо подорожало почти на 84 коп., или на 6,1%.

Отметим, что по данным Национального статистического комитета за ноябрь 2020 года инфляция в Беларуси по сравнению с декабрем 2019-го составила 6,1%. То есть в нашем случае индекс оливье совпал с индексом потребительских цен. При этом он оказался на одним процентный пункт выше индекса потребительских цен на продовольственные товары, который, по данным Белстата, составил лишь 4,5%.

Так же, как и в прошлом году, журналисты проанализировали минимальную стоимость оливье. Для этого брали самые дешевые варианты компонентов. Минимальная стоимость салата составила 9 руб. 60 коп. против 9 руб. 40 коп. в декабре 2019 года. Рост составил 20 коп., или 2,1%.

Естественно, что наши подсчеты приблизительные. У каждого из вас может быть своя стоимость новогоднего салата, которая зависит не только от рецепта, но и от продуктов, которые вы выберете в магазине. Также цена может вырасти с учетом того, что не все купленные вами компоненты пойдут на салат. Например, вы купите десяток яиц, из которых только половину используете для оливье.

Если же вы захотите отведать оригинальный салат, зафиксированный в рецептах 1894 года, то помните: блюдо довольно существенно отличалось от того, что мы едим сегодня. В тогдашнем салате был жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус «провансаль» с добавкой соевого соуса «Соя-кабуль».

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