закрыть
23 декабря 2020, среда, 19:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Швейцария начала вакцинацию от коронавируса

1
  • 23.12.2020, 16:27
  • 1,810
Швейцария начала вакцинацию от коронавируса

Вакцина станет доступной для широкой общественности с конца весны.

В Швейцарии в среду, 23 декабря, стартовала программа вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на (Swiss Info).

90-летняя жительница дома престарелых в регионе Люцерн стала первым человеком, которому сделали прививку вакциной Pfizer/BioNTech.

Вакцина американского и немецкого производителей была одобрена швейцарским регулятором здравоохранения на выходных, что открыло путь к поставке первых 107 тыс. доз из заказанных трех миллионов.

Швейцарский регулятор также рассматривает другие вакцины, в том числе кандидатов от Moderna и AstraZenenca. Швейцария с населением 8,5 миллиона человек заказала у этих производителей и Pfizer/BioNTech 15,8 млн доз.

На национальном уровне были определены четыре приоритетные группы для получения прививки первыми: люди из группы высокого риска (старше 75 лет, страдающие хроническими заболеваниями, потом старше 65 лет); медицинский персонал или лица, осуществляющие уход и находящиеся в тесном контакте с пациентами; люди, имеющие тесные контакты с людьми из группы высокого риска; те, кто живет или работает в коммунальных учреждениях с повышенным риском вспышек инфекции.

Вакцина станет доступной для широкой общественности с конца весны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина