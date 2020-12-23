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Европейская федерация журналистов потребовала немедленно освободить работников белорусских медиа

  • 23.12.2020, 17:04
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Европейская федерация журналистов потребовала немедленно освободить работников белорусских медиа

Репрессии против независимой прессы должны быть прекращены.

Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно прекратить репрессии в отношении журналистов и освободить задержанных накануне представителей Пресс-клуба. Соответствующее заявление размещено на сайте организации, пишет tut.by.

Как отмечает организация, после введения ЕС новых санкций, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил об ответных мерах в отношении белорусских организаций, которые действуют при поддержке иностранных посольств: «Среди первых жертв этой новой волны репрессий: Юлия Слуцкая, основатель „Пресс-клуба Беларусь“, член правления БАЖ».

Обыски также прошли у нескольких сотрудников пресс-клуба, в том числе у Аллы Шарко, Сергея Альшевского, Сергея Якупова.

— Эти репрессии должны быть немедленно прекращены. Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский Союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать на эту новую волну репрессий, — заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегорд.

Напомним, 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. После этого на связь перестали выходить как минимум шесть человек, которые имеют отношение к организации.

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