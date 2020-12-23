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Китай полностью отказался от российской рыбы: названа причина

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  • 23.12.2020, 17:19
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Китай полностью отказался от российской рыбы: названа причина

На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта.

Китай, крупнейший импортер российской рыбы, закрыл все порты для приема продукции из РФ, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в крупной рыбопромышленной компании, пишет finanz.ru.

В рамках карантинных мер по Covid-19 был закрыт Далянь — последний, принимавший российскую рыбную продукцию, и сроки возобновления импорта китайская сторона не называет. Ранее перестал принимать рыбу из России порт Циндао. Решение может быть связано с тем, что потенциальные угрозы от распространения COVID-19 китайские власти посчитали более опасными, чем убытки рыбозаводов, говорит замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников.

На Китай приходится примерно 60% российского рыбного экспорта — 1,09 млн тонн в прошлом году, или 3,27 млрд долларов в денежном выражении. Проблемы с поставками начались после того, как замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.

Альтернативой китайскому рынку могла бы стать Южная Корея, но и ее порты сейчас перегружены, говорит Сенников.

Проблемы у рыбаков, по его словам, начнутся в январе 2021 года, когда стартует сезон вылова минтая в Охотском море. Ожидается, что добыча составит 1,2 млн тонн за первый квартал, но в России нет мощностей мощностей ни для переработки, ни для хранения таких объемов.

Для российских, прежде всего дальневосточных, рыбаков ситуация катастрофическая, заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. В китайских портах «застряли» порядка 40 тысяч тонн мороженной рыбы. «Сейчас нужно интенсивно искать альтернативные рынки, что весьма проблематично», — констатирует Савельев.

По его мнению, ненужную китайцам рыбу могло бы выкупить государство и раздать бедным. «Это можно сделать за счет «размораживания» программы адресной помощи малоимущим слоям населения и включения в нее рыбы», — пояснил Савельев.

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