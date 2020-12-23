В США разработали браслет, который выстреливает антисептиком 23.12.2020, 17:24

1,792

Разработчики планируют выпустить такие браслеты на рынок весной 2021 года.

На корпусе устройства есть небольшой флакон с антисептиком и кнопка, которая распыляет средство. Он подойдет для дезинфекции рук и предметов. Разработчики планируют выпустить такие браслеты на рынок весной 2021 года, пишет Naked science.

Браслет SprayCare создала группа инженеров и стартаперов из США, Мексики и Китая в связи с пандемией. По словам разработчиков, они заметили, как часто прикасаются к грязным поверхностям в течение дня, и решили создать простое носимое устройство, которое поможет чувствовать себя в безопасности. «Первым, на что я посмотрел, было мое запястье. Я решил, что даже нескольких капель дезинфицирующего средства в руке будет достаточно, чтобы обезопасить себя», — рассказал один из авторов проекта.

Браслет представляет собой флакон с антисептиком, прикрепленный к силиконовому ремешку. По размерам прибор близок к Apple Watch. Внутри находятся распылитель и насос, который запускает единственная кнопка. После ее нажатия устройство распыляет антисептик на любую поверхность в течение трех секунд на расстояние до полутора метров. «Наша команда потратила много времени на дизайн продукта. Мы хотели сделать его элегантной альтернативой громоздким бутылкам дезинфицирующего средства», — добавили разработчики.

Антисептика во флаконе хватает примерно на 40 применений, после чего человек сможет добавить нужное средство (если оно не слишком густое). Кроме того, во флакон можно залить репеллент от насекомых, духи или эфирное масло — в зависимости от нужд. Так что он останется актуальным и после пандемии. Инженеры предлагают использовать его и как инструмент самообороны: достаточно поменять антисептик на жидкость для перцового баллончика.

Авторы проекта считают, что браслет с антисептиком пригодится людям, которые часто касаются предметов в магазинах, общественных заведениях и транспорте. А также автомобилистам и работникам сферы услуг и торговли, которым нужно быстро продезинфицировать руки и инструменты после каждого клиента.

Узнать о проекте больше и сделать предзаказ можно на платформе Kickstarter. Разработчики планируют выпустить SprayCare на рынок в марте 2021 года. Они уже заключили контракты с предприятиями в Мексике, Сингапуре и Китае и обещают избегать задержек производства вне зависимости от эпидемиологической обстановки в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».