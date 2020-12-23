Повышение налогов не спасет бюджет Беларуси 7 23.12.2020, 17:24

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Дефицит республиканского бюджета неизбежен.

Министерство финансов предполагает, что по итогам 2020 года республиканский бюджет будет исполнен с дефицитом в 4,2 миллиарда рублей. «Еврорадио» проанализировало статьи, по которым бюджет недобирает, и прикинуло, что будет с ними в следующем году, на который власти обещают повысить налоги.

Нет дивидендов — нет инвестиций

За январь — сентябрь 2020 года собрано значительно меньше дивидендов, чем планировалось. Всего 519 млн рублей — 28,5% к плану.

— Это показатель того, как функционируют предприятия. Если по итогам финансового года решается вопрос о том, чтобы не выплачивать дивиденды либо выплачивать их в сокращенном объеме, это означает, что предприятие сработало неэффективно. Выходит, у него низкая прибыль либо убытки, — рассказывает научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

Иначе говоря, уже сегодня прибыль госпредприятий не позволяет в полном объеме собрать запланированные дивиденды. Не будем останавливаться на факте, что в стране с развитым фондовым рынком такие новости привели бы к падению акций этих компаний. Более важно то, что если поднять налоги (как планируется в следующем году) — дивиденды еще упадут.

В кризис налоги нужно снижать

По данным Минфина, поступления в бюджет от налога на прибыль составили только 18,1% от плана — 298,9 миллиона рублей. Олег Мазоль объясняет это сокращением вариантов поставок продукции за рубеж, поскольку там упал спрос из-за коронавируса.

— Последствия на следующий год — у нас начинается увеличение налогов, чтобы пополнить бюджет. Но в условиях кризиса, экономического спада обычно не повышают налоги, а, наоборот, снижают, чтобы увеличить экономическую активность в стране. Тогда цены на товары не будут расти и компании смогут их более успешно продавать.

Попытка пополнить бюджет за счет предприятий, работающих эффективно, скорее всего, будет носить краткосрочный эффект.

— Поступления налогов в бюджет где-то увеличатся. Но — за счет предприятий и населения. А затем получится еще большее снижение поступлений в бюджет, так как многие предприятия увеличат цены.

Это значит, что белорусские товары станет еще сложнее продать за рубеж, да и сами белорусы будут вынуждены отказываться от них. По мнению эксперта, это чревато дефицитным бюджетом не только на следующий год, но и на ближайшие несколько лет.

Нефтяные споры с Россией дали о себе знать

Вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, поступившие в бюджет, составили 321,5 миллиона рублей, или 24,1% к уточненному плану, сообщает Минфин.

— Во-первых, это из-за проблем, связанных с коронавирусом и падением цены на нефть и нефтепродукты. Во-вторых, из-за разногласий по поставкам нефти из России. Это повлияло на валютную выручку по экспорту нефти и нефтепродуктов, которую мы имеем к концу года, — объясняет Олег Мазоль.

Сборы по акцизам, НДС и калию пока в порядке

Минфин отмечает, что акцизы, НДС и вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения поступают в запланированных объемах.

— Акцизы и НДС — это все, что уплачивается внутри страны. И у нас нет санкций на калийные удобрения, — объясняет это заместитель директора Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Олег Мазоль добавляет, что розничный товарооборот в Беларуси — несмотря на призывы ограничить употребление алкоголя, сигарет и других подакцизных товаров — пока не ощутил сжатия спроса.

— Пока население, возможно, имеет на руках то, что они сберегали раньше. Люди пытаются сохранить объем потребления товаров. Но нужно учитывать, что упали услуги. Это показатель коронакризиса, политического кризиса и общего экономического состояния в стране, — заключает Олег Мазоль.

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