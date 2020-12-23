закрыть
23 декабря 2020, среда, 19:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы об РФ: Cо страной, терроризирующей соседей, улучшение отношений невозможно

9
  • 23.12.2020, 17:43
  • 2,902
Глава МИД Литвы об РФ: Cо страной, терроризирующей соседей, улучшение отношений невозможно
Габриэлюс Ландсбергис

Призыв к перезагрузкам отношений с Москвой — большая наивность.

Новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что пока нет необходимости планировать какое-либо изменение политики в отношении России.

Об этом он сказал в интервью национальному литовскому агентству ELTA, сообщает "Европейская правда".

"Отношения с Россией сейчас находятся в руках российского режима. Это не литовский вопрос. Моя принципиальная позиция - это государство, которое терроризирует своих соседей, оккупируя территории, нарушая суверенитет, вмешиваясь в выборы, распространяя фальшивые новости и делая это военным путем ... Я не думаю, что это государство хочет хороших отношений с кем бы то ни было. На мой взгляд, здесь нет необходимости планировать какие-либо политические изменения", - сказал Ландсбергис.

Он предположил, что однажды Россия решит, что хочет быть настоящим международным игроком, и тогда отношения иностранных актеров, в том числе Литвы, с Россией изменятся.

Однако сейчас, по словам министр, является большой наивностью призывать к перезагрузке отношений с Москвой.

"Есть все больше и больше международных актеров, которые говорят, что давайте попробуем перезагрузиться. Я имею в виду после Крыма и Украины. Каждый новый такой нарратив играет на руку России. Это узаконивает ее действия, узаконивает, как сама Россия это называет, ее сферу интересов. Мне кажется, что не нужно поддаваться этой иллюзии и наивности" - подчеркнул Ландсбергис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина