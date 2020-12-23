Ученые описали доисторического крокодила «короля болот» 1 23.12.2020, 17:59

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Он «правил» водными путями на юго-востоке Австралии несколько миллионов лет назад.

В XIX веке ученые, которые описывали найденные в Австралии окаменелости плейстоценовых крокодилов, собрали ряд находок в один род – Pallimnarchus. Теперь ученые отвергли эти выводы и заявили, что окаменелости принадлежат слишком разным видам, чтобы можно было их объединить, пишет «Популярная механика».

Исследование, опубликованное в PeerJ, описывает вид крокодилов, названный Paludirex vincenti, который имел длину не менее пяти метров и обитал на юго-востоке Квинсленда. Для этого ученые рассмотрели несколько фрагментов черепов и челюстей животного. Имя Paludirex в переводе с латыни значит «болотный король», а «vincenti» – выбрано в честь Джеффа Винсента, который нашел первые окаменелости.

До современности потомки Paludirex не дожили. Исследователи утверждают, что современные австралийские крокодилы сравнительно недавно прибыли в Австралию из Юго-Восточной Азии.

В новом исследовании ученые также описали еще один вид Paludirex – Paludirex gracilis, обитавший на севере Австралии, на той же территории, где и современные крокодилы.

Пока собрано недостаточно окаменелостей, чтобы выяснить причину вымирания вида. Однако места, где они были обнаружены, пересохли. Это позволяет предположить, что к вымиранию Paludirex могло привести изменение климата.

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