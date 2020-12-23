Рота пенсионеров и взвод пионеров 1 Константин Скуратович

23.12.2020, 18:04

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КОНСТАНТИН СКУРАТОВИЧ

Власть опять осталась в дураках.

Есть интересная, можно сказать, классическая присказка – кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Но, знаю из собственного опыта, в армии не меньше цирка, чем в любой иной организации.

В самом деле, без абсурда невозможна и жизнь штатских лиц, а без него не бывает смеха. Абсурдные везде повторяющиеся ситуации вызывают смех, продлевают жизнь, а без смеха им трудно обойтись без психологической защиты, преодоления лишений и трудностей.

Цирковое действие специально готовится как массовый депрессант с использованием абсурдного, нелепого, безобразного, которое должны выглядеть случайными и алогичными для зрителей. Но цирковая технология вполне логична. Таковыми, например, являются репризы клоуна, исполняемые им между основными номерами. Например, у знаменитого советского клоуна Карандаша (Михаила Румянцева) была такая реприза, имевшая очевидное отношение к политике «партии и правительства». Дело было при Брежневе, отличительной чертой периода был дефицит любых и всяких потребительских товаров, которые в статистике классифицировались как товары народного потребления.

Карандаш на ситуацию откликнулся так. Он выходил на манеж с огромной авоськой, набитой бутафорским дефицитным продовольствием и молчал. И весь зал молчал. Тогда клоун громко говорил: «Я молчу, потому, что у меня все есть? А вы почему молчите?!» Ничего в этом двусмысленного нет, никаких обличений – над кем смеетесь? Главное сказано, а времена были либеральные, Карандаша никто не мог и не хотел уволить из цирка с волчьим билетом.

И можно сказать, что о продовольственной проблеме искали и наверху, и внизу, и даже пытались найти компромиссное решение, которое могло удовлетворить всех.

Но наши времена — особенные. У нас и Карандаша могли бы оштрафовать или сделать что похуже.

Когда я служил в армии, времена тоже были либеральными, поэтому особого давления политработников солдаты на себе не чувствовали. И довольно откровенно общались со сверстниками, уроженцами самых разных различных республик, краев и областей. И вроде бы все по своему воинскому статусу были одинаковыми, но какими же на самом деле они разными. Например, западные украинцы, о которых и ничего не знал, ни с кем из них никогда не общался. А раззнакомившись, подруживших, они стали рассказывать удивительные вещи. О том, например, что жители Львовщины, приведенные советской властью к повиновению, выбрали для себя оригинальную форму мирного протеста. Они стали заборы красить в желто-синий цвет.

Формально они ничего не нарушали, а на самом деле заявляли о неприятии навязанных им коммунистами порядков. Это сегодня каждый знает, что сине-желтый цвет, в том числе и на государственном флаге Украины, который является национальным символом украинцев. Пятьдесят лет назад сюжет о национализме, выраженном в окраске забора, меня смешил. Мол, о чем сожалеть, если, как я считал, советская власть установлена на века, а победа коммунизма неизбежна, как установленная в срок демобилизация.

Впрочем, мало кто мог до августа текущего года, что борьба белорусов за свою национальную символику примет такие формы, какие изощренные способы уничтожения их предпримут власти. Ужас! Но нагнетание страстей уже давно переросло в комедию. А может завершится трагедией? Например, не в лесу, а в лесопосадках часто вывешиваются БЧБ. Снять стяг не просто, поскольку ходить в лес в такой ситуации просто страшно. Есть у стяга охранитель, нет ли, но неожиданность может возникнуть в любой момент.

В общем, трудно говорить о консенсусе в обществе, поскольку противостояние политических оппонентов не снижается, а обостряется, вовлекая в себя все новых и новых участников.

Правда, существует общее мнение, которое превалируют в обеих враждующих партиях. И там, и тут считается, что ничего подобного нынешнему противостоянию не было, по крайней мере, в новейшей истории Беларуси. Что говорить, если за все 300 лет существования царский режим имел политических преступников в сумме, нежели за 4 последних месяца.

Тысячи и десятки тысяч. При том, что царский суд, вынося приговоры политическим, руководствовался профессионально проведенным следствием, а наши суды бьют и по площадям, и по целям, не усердствуя с изучением доказательной базы поставленных на потом судебных процессов. Как говорится, бьют по всему, что шевелится. От этого и страшно, и смешно одновременно.

Скорее всего, уже больше смешно, чем страшно, а в будущем вся эта гигантская работа будет разобрана на репризы будущими клоунами. Ведь не напрасно ли цирк у нас является государственным.

А пока все происходящее укладывается в сюжет романа Анатоля Франса «Острова пингвинов», в котором они написал историю пингвинов. А история Пингвинии началась она с того момента, когда святой старец Маэль, перенесенный кознями дьявола на остров Альку, окрестил арктических птиц из семейства лапчатоногих, приняв их за людей по причине глухоты и почти полной слепоты, Инфа о крещении пингвинов вызвала в раю крайнее удивление. Виднейшие теологи и богословы разошлись во мнении: одни предлагали даровать пингвинам бессмертную душу, другие советовали сразу отправить их в ад. Но Господь Бог повелел святому Маэлю исправит свою ошибку – обратить пингвинов в людей, что и было сделано.

Пингвины не посрамили ожидания Господа, став людьми они и вступили на путь истории, общей для всех других стран и народов, для всего человечества, который дорого оплатил свой путь к прогрессу.

Сегодня, властвующие отказывают своим оппонентам в праве иметь «бессмертную душу», которую, безусловно, они имеют. Поэтому всех несогласных, стариков и детей включительно, намерены по мере сил и возможностей отправлять сразу в ад. И часто действуют подобно глухого и слепого святого старца Маэля, вооруженного мандатом дьвола.

Фактами, о которых говорят, что это вещи самые в мире упрямые, в нашей реальности не перечислить – целое море. Поэтому приведу в качестве примера самые безобразные в силу их трагичной обыденности уже ставшие комичными. Так, СМИ сообщают, что последний марш пенсионеров «правоохранители» решили задушить на корню. Несколько сотен стражников в черном окружили сотню бабушек и дедушек, локализовали их когда они водили хоровод вокруг елки, «упаковали» и развезли по столичным РОВД.

Внучки продержали стариков в узилище до позднего вечера. Молодцы!

А в Смолевичах милиционеры почти продублировали подвиг старца Маэля. Ввиду отсутствия в городе пингвинов они решили приобщить к подлинной вере школьников, которые едва ли не целым классом возвращались с репетиции с репетиции выпускного вальса.

Смешно. Школьники, как джазмены в «Веселых ребятах» оправдывались. Мол, мы ре-пе-ти-ро-ва-ли! Но доставили в РОВД, поставили лицом к стене. Хорошо, что в отделе нашелся зрячий и психически здоровый сотрудник, Правда, женского пола, благодаря которой несовершеннолетних отпустили.

Смешно. Почти как в репризе Карандаша.

Ну последнее вишенкой на тортик. В Минске осудили 87-летнюю Елизавету Бурсову и приговорили к выплате штрафа в 405 рублей. Мол за то, что она на остеклении балкона разместила бело-красно-белый флаг.

Видимо, история все же повторяется, судя по всему как фарс = жовто-блакитный забор львовского послевоенного мещанина, и бело-красно-белое остекление – это одного поля ягода.

Сколько власти с ними не боролись, оказывались в дураках. Но от это не умнели.

Константин Скуратович, «Белрынок»

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