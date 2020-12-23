США ввели новые санкции против режима Лукашенко 24 23.12.2020, 18:38

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Под санкции попали ЦИК, отряд КГБ «Альфа», ОМОН и первый замглавы МВД.

Минфин США ввел новые санкции против одного частного лица и четырех организаций из Беларуси из-за подрыва демократических процессов и институтов в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В санкционный список внесли первого замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича, Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, ГУВД Минска, минский отряд ОМОН и спецназ КГБ «Альфа».

Кроме этого, Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении 39 лиц, причастных к подрыву демократии в Беларуси. Это следует из распространенного в среду заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео.

«Госдепартамент принял меры <...> для выявления 39 лиц, несущих ответственность за подрыв белорусской демократии, и ввел в их отношении визовые ограничения», - сообщил Помпео. Он пояснил, что в целом на сегодняшний день подобные рестрикции из-за причастности к подрыву демократии в Беларуси действуют в отношении 63 человек.

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.

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