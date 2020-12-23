закрыть
23 декабря 2020, среда, 19:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США ввели новые санкции против режима Лукашенко

24
  • 23.12.2020, 18:38
  • 10,736
США ввели новые санкции против режима Лукашенко

Под санкции попали ЦИК, отряд КГБ «Альфа», ОМОН и первый замглавы МВД.

Минфин США ввел новые санкции против одного частного лица и четырех организаций из Беларуси из-за подрыва демократических процессов и институтов в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В санкционный список внесли первого замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича, Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, ГУВД Минска, минский отряд ОМОН и спецназ КГБ «Альфа».

Кроме этого, Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении 39 лиц, причастных к подрыву демократии в Беларуси. Это следует из распространенного в среду заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео.

«Госдепартамент принял меры <...> для выявления 39 лиц, несущих ответственность за подрыв белорусской демократии, и ввел в их отношении визовые ограничения», - сообщил Помпео. Он пояснил, что в целом на сегодняшний день подобные рестрикции из-за причастности к подрыву демократии в Беларуси действуют в отношении 63 человек.

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина