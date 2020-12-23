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Отец политзаключенного Николая Дедка заявил об угрозе жизни его сына

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  • 23.12.2020, 18:47
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Отец политзаключенного Николая Дедка заявил об угрозе жизни его сына
Александр Дедок
фото: svaboda.org

Один из заключенных «Володарки» смог передать через свою мать, что Николая там хотят убить.

Александр Дедок, отец находящегося в заключении анархиста Николая Дедка, сообщил, что у них появилась информация об угрозе жизни его сына. Мужчина говорит, что очень обеспокоен этой информацией, а администрация СИЗО на Володарского, где держат его сына, сообщать сведения по телефону отказывается. Об этом Александр Дедок рассказал «Радыё Свабода».

Александр Дедок — бывший судья и отец находящегося в заключении с середины ноября анархиста Николая Дедка — располагает информацией о том, что жизни и здоровью его сына угрожает опасность.

— Один из заключенных «Володарки» смог передать через свою мать, что Николая там хотят убить, создают условия, чтобы он умер. Но что это означает — угроза заразиться коронавирусом или что-то другое, выяснить мы не можем, — говорит Александр Дедок.

Узнать, что происходит с сыном, родители не могут: в настоящий момент они болеют коронавирусом и находятся на самоизоляции. Им известно только, что камера Николая Дедка сейчас на карантине из-за коронавируса, поэтому к нему не допускают адвоката. О состоянии сына и о том, болен ли он, они ничего не знают: последнее письмо получили от него 29 ноября.

— Когда звоним в администрацию СИЗО, там говорят, чтобы мы обращались к ним письменно и что они через два дня ответят. Но ждать невозможно: сердце разрывается, когда говорят об угрозе жизни, а ты не знаешь, что с сыном. Вынужден обратиться в медиа, чтобы должностные лица узнали мою мысль: бесчеловечно блокировать информацию о людях, которые оказались за решеткой в такое опасное время, как пандемия. Это противоречит закону и нормам морали, — говорит Александр Дедок.

Напомним, 32-летнего анархиста и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка задержали 12 ноября в поселке Сосновый Осиповичского района сотрудники ГУБОПиК.

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