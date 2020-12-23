США ввели визовые ограничения за подрыв демократии в Беларуси 3 23.12.2020, 19:18

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Ограничения коснутся 39 лиц.

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву белорусской демократии, заявил в среду госсекретарь Майк Помпео.

«Государственный департамент предпринял шаги, ... определив 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и ввел визовые ограничения в их отношении», - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.

Всего на сегодня под такими ограничениями в этой связи находятся 63 человека, говорится в документе.

Напомним, государства ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.

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