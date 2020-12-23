Внучка дуче ушла из политики 23.12.2020, 19:35

Фото: Alessandra Mussolini/ Facebook

Алессандра Муссолини ушла из политики из-за участия в популярной телепрограмме.

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра объявила о завершении своей политической карьеры. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает римская газета Il Tempo.

Она призналась, что к решению уйти из политики ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме. «"Танцы со звездами" были фантастическим опытом. Раньше я никогда не танцевала, и не занималась на курсах танцев. В своем роде это был также экстремальный опыт, потому что мне пришлось учиться хореографии у профессионала. Однако это позволило мне познать многие аспекты собственной личности, о которых я не догадывалась и которые, видимо, были скрыты», — рассказала Муссолини.

На вопрос о ностальгии по политической карьере внучка дуче ответила, что «мы всегда должны быть готовы к новому и никогда ни о чем не жалеть, потому что это совершенно бесполезно». Муссолини подчеркнула, что политика была для нее очень важна.

Алессандра Муссолини — политик крайне правого толка, член итальянского и европейского парламентов, основательница неофашистской партии. Она около года боролась за то, чтобы троим ее детям разрешили носить фамилию Муссолини. Политик неоднократно заявляла, что гордится своим знаменитым родственником, но утверждала, что в данном случае отстаивала не столько честь деда, сколько свои права как женщины.

Ее отец, Романо Муссолини — третий сын итальянского диктатора — скончался в 2006 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».