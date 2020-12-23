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В Великобритании подтвердили два случая еще одного штамма коронавируса

  • 23.12.2020, 20:01
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В Великобритании подтвердили два случая еще одного штамма коронавируса
фото: Sky News

Заражение новым штаммом подтвердили у британцев, которые путешествовали в ЮАР.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил 23 декабря на брифинге, что в Соединенном Королевстве обнаружили два случая еще одной мутации коронавируса SARS-CoV-2, трансляцию вел канал SkyNews.

Хенкок рассказал, что оба случая подтвердили у граждан, которые путешествовали в ЮАР в последние несколько недель. Сейчас они, и все контактные лица, находятся на карантине.

"Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании", – подчеркнул Хенкок.

Он сказал, что Великобритания для предотвращения дальнейшего распространения вируса вводит ограничения на поездки в ЮАР. Кроме того, все, кто в последние две недели ездил в ЮАР, и все, с кем они контактировали немедленно должны уйти на карантин, сообщил министр.

15 декабря Хенкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

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