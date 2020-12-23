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Исследование: Иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев

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  • 23.12.2020, 20:38
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Исследование: Иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев

Работа австралийских ученых снимает опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет.

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сохраняют иммунитет к COVID-19 как минимум восемь месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы австралийских ученых, опубликованного 22 декабря в медицинском журнале Science Immunology (перевод – gordonua.com).

В частности, исследователи взяли образцы крови у 25 добровольцев, переболевших COVID-19, в течение 4–242 дней после заражения. Они установили, что количество антител к SARS-CoV-2 в крови начинало снижаться через 20 дней после заражения, как и сообщалось в других исследованиях.

Однако ученые обратили внимание, что у всех испытуемых в течение как минимум восьми месяцев сохраняется клеточный иммунитет к COVID-19. В частности, специфические В-клетки распознавали один из двух компонентов SARS-CoV-2 – спайковый белок и нуклеокапсид.

Медицинский портал MedicalXpress отмечает, что исследование «является самым убедительным доказательством того, что вакцины против коронавируса будут работать в течение длительного времени». Работа австралийских ученых «снимает опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет», пишет издание.

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