Фантастический шедевр 8 Вадим Жартун

23.12.2020, 21:01

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Вадим Жартун

Когда преступление расследует жертва, а судит народ, приговор всегда выносит история.

Навальный буквально спустил трусы с дряблых ягодиц ФСБ, обнажив всему миру то, о чём мы и так знали: с одной стороны — глубочайшую ж**у, в которой оказались отечественные спецслужбы, с другой — их полную и хроническую импотенцию.

Поражает уже даже не это, а то, в какой фантастический по своей абсурдности шедевр постмодернизма превращается вся эта история с каждой новой деталью.

Я был готов к тому, что горе-отравитель может легко и непринуждённо рассказывать о деталях покушения на убийство по мобильному, игнорируя любые меры безопасности и сдавая своих подельников — рукожопы они ведь всегда и во всём рукожопы.

Но когда он рассказал это не кому-то там, а самому Навальному — человеку, за которым они следили чуть ли не четыре года, человеку, голос которого прекрасно знают миллионы людей, человеку, которого они пытались убить?! Я был в шоке.

Вывести меня из этого состояния смогла лишь мысль, что Навального попытались отравить трусами. Я могу представить себе отравленный кинжал, отравленное вино в бокале, чай с полонием, на худой конец — намазанную "Новичком" ручку двери, но отравленные трусы...

Не знаю, что сыграло решающую роль в выборе именного этого предмета одежды — возможно, в прошлый раз они попробовали нечто менее интимное, и вместо Алексея пострадала его жена, Юля.

Просто представляю, как команда убийц под прикрытием оперативников обсуждает в номере Навального, куда нанести яд:

— Давай на носки.

— Нет, они, судя по запаху, уже все отравлены.

— Тогда на футболку.

— Их две, какую из них наденет — не ясно.

— Тогда на трусы.

— А какие из них чистые?

— Ну а как ты про свои это понимаешь?

— Я не буду нюхать трусы Навального!

— Б…ь! Давайте тянуть жребий..

Ну это ладно, рабочий момент, можно понять. Но теперь мы подходим к главной загадке этого дела, оставшейся до сих пор неразгаданной. Всё остальное — кто, как, чем, когда, зачем и по чьему приказу его травил, уже предельно ясно. Осталось выяснить лишь одно: где сейчас трусы Навального?

Очевидно, что их следовало бы просто сжечь или уничтожить любым другим способом, чтобы избавиться от улик, однако ФСБ два (!) раза отправляло специалиста из Москвы, чтобы обработать их обеззараживающим составом.

Это может означать лишь одно: их хотели сохранить. Но зачем?!

Может быть, из них решили сделать экспонат для Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации, заменив трусами Навального, как более сильным артефактом, фуражку Гитлера?

Перешили их на несколько размеров меньше и принесли лично Путину в кожаной папочке с гербом, чтобы он смог надеть их на недавнюю пресс-конференцию?

Насадили на древко как знамя, сделали соответствующую вышивку и теперь новички ФСБ принимают перед ним присягу, "целуя пропылённый шёлк" ну или из чего они там сделаны?

Теряюсь в догадках. Зато наверняка знаю одно: когда преступление расследует жертва, а судит народ, приговор всегда выносит история. Его исполнение можно немного отсрочить, но ни обжаловать, ни отменить невозможно.

Об этом стоит помнить всегда, каким бы абсурдным не казалось происходящее.

Вадим Жартун, zhartun.me

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