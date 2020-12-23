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Правозащитники признали гражданку Швейцарии Наталью Херше политзаключенной

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  • 23.12.2020, 21:33
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Правозащитники признали гражданку Швейцарии Наталью Херше политзаключенной

Наталью Херше осудили на 2,5 года за сорванную балаклаву с головы карателя.

Гражданка Швейцарии Наталья Херше, осужденная на 2,5 года колонии за сорванную балаклаву, признана политической заключенной.

По состоянию на 23 декабря в Беларуси 160 политзаключенных.

Последние 12 лет Наталья Херше жила в Швейцарии. Там она получила второе гражданство, там ее ждут дети и любимый мужчина. Неизвестно, когда они смогут увидеться снова. Наталью задержали на женском марше и присудили 2,5 года колонии за то, что она сорвала с омоновца балаклаву.

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