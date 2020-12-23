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Подсчитаны траты всего мира на борьбу с коронавирусом

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  • 23.12.2020, 21:29
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Подсчитаны траты всего мира на борьбу с коронавирусом

В 2021 году глобальный госдолг достигнет 125 процентов совокупного ВВП.

Все страны мира потратили на борьбу с коронавирусом больше 13 триллионов долларов, об этом пишет Nikkei со ссылкой на подсчеты экспертов.

Сумма учитывает согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики страны почти на 900 миллиардов долларов. По данным экспертов, в 2021 году глобальный госдолг достигнет 125 процентов совокупного ВВП.

Суммарный ущерб мировой экономике составит семь триллионов долларов к концу 2021 года из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз ранее дала главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун.

В государствах с развитой экономикой госдолг в июле этого года был равен 128 процентам мирового ВВП. После Второй мировой войны передовые страны смогли быстро сократить размеры долга благодаря экономическому росту. К 1959 году отношение долга к ВВП снизилось более чем вдвое — до менее чем 50 процентов. Однако на этот раз достичь таких результатов будет сложнее, уверены аналитики.

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