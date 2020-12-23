Канада одобрила применение вакцины Moderna 23.12.2020, 22:07

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Фото: DPA

Специалисты заключили, что препарат безопасен, эффективен и качественен.

Министерство здравоохранения Канады в среду, 23 декабря, одобрило вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Специалисты заключили, что препарат безопасен, эффективен и качественен, сообщается на сайте министерства.

"Сегодня министерство здравоохранения Канады одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna", - отмечает ведомство.

Канадский Минздрав получил заявку от Moderna 12 октября. Эксперты провели "полный и независимый анализ данных" и убедились в эффективности и безопасности препарата.

Власти подчеркнули, что вакцина предназначена для использования лицами в возрасте от 18 лет.

Поставки COVID-вакцины от Moderna стартуют в течение ближайших двух суток. К концу года в страну планируется привезти до 168 тысяч доз вакцины, а к концу марта – два миллиона.

Отметим, что в Канаде коронавирусом заразился 526 591 человек, выздоровели 438 178, погибли 14 459 человек.

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