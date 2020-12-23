закрыть
23 декабря 2020, среда, 23:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Собака Макрона выступила с новогодним посланием к людям

3
  • 23.12.2020, 22:49
  • 1,697
Собака Макрона выступила с новогодним посланием к людям

Оно про доброту и ответственность.

Первый пес Франции обратился к людям с рождественским посланием. Он попросил их забрать домой всех бездомных животных. А потом всю жизнь любить их как равноправных членов семьи, передает ВВС.

«Я знаю, о чем говорю», — объяснил Немо, который сам был бездомным всего три года назад.

Теперь он живет в Елисейском дворце в семье французского президента Эммануэля Макрона. Пока хозяин лечится от ковида, пес запостил обращение в его аккаунты во всех соцсетях.

Немо пообещал французам ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и 20 млн евро на улучшение условий в приютах.

«Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество — приютите их!» — призвала с экрана седобородая черная морда.

«Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец — часть семьи. Он любит вас больше всего на свете. И рассчитывает на вас».

Выступление Немо — помеси лабрадора и гриффона — сопровождается лаем и письменным переводом на французский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина