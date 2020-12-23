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Сегодня белорусские греко-католики отмечали 425-летие Брестской унии

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  • 23.12.2020, 22:48
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Сегодня белорусские греко-католики отмечали 425-летие Брестской унии
Фото из открытых источников

В Минске по этому случаю прошла торжественное богослужение.

В Минске прошло торжественное богослужение по случаю 425-летия утверждения Брестской церковной унии Папой Климентом VIII в Минской греко-католической общине.

425 лет назад, 23 декабря 1595 года, в Риме представителей епископата Православной Киево-Литовской митрополии Константинопольского Патриархата епископа Ипатия Патея и епископа Кирилла Терлецкого в торжественной обстановке принял папа Климент VIII. Перед ним они совершили торжественное исповедание веры и поклялись Папе, как для себя, так и для других, в вечном союзе Восточной церкви Речи Посполитой с Католической церковью под властью Апостольского Престола в Риме.

В тот же день Папа издал буллу Magnus Dominus et laudabilis nimis, одобряющую союз Русской Церкви с Вселенской Церковью.

Уния была принята и провозглашена 6-8 (16-18) октября 1596 г. на Синоде в Бресте.

23 декабря 2020 года в Белорусской Греко-Католической Церкви — день благодарственной молитвы.

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