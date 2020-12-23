По всей Беларуси прошли вечерние протесты
- 23.12.2020, 23:25
- 1,195
Белорусы намерены протестовать до победы.
В Минске жители Востока, Зелёного Луга и района улицы Калиновского выстроились в цепь Солидарности, а на Юго-Западе прошёл районный марш, передает Нехта.
Новополочане сегодня тоже прошлись маршем по городу.
Случане и Сёмковчане передают «привет» всем свободным белорусам. «Вместе — победим!»
В Заславле горожане встретились на акцию Солидарности с «говорящим» плакатом в руках. «В Новый Год — без Лукашенко!»