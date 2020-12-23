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Депутаты Европарламента призвали президента ИИХФ отменить ЧМ в Минске

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  • 23.12.2020, 23:16
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Депутаты Европарламента призвали президента ИИХФ отменить ЧМ в Минске

Обращение подписали 47 депутатов Европарламента.

47 депутатов Европарламента призвали президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля отменить чемпионат мира-2021 в Минске. Беларусь и Латвия являются организаторами этого турнира, передает naviny.media.

«Александр Лукашенко, жестокий диктатор и самопровозглашенный любитель хоккея, идет вразрез со всеми нравственными принципами, которыми дорожит ваша федерация и истинный дух спортивного мастерства, — пишут евродепутаты. — Ваш устав требует, чтобы "не было никакого оскорбления или дискриминации человеческого достоинства", но Лукашенко и его режим посадили в тюрьму, принудили к изгнанию, незаконно задержали тысячи собственных храбрых граждан, которые встали против несправедливости и террора».

«Ваш устав предупреждает, что "любые формы преследования […] физическое, словесное или сексуальное насилие; моральное или психическое оскорбление; акты насилия или незаконная деятельность недопустимы", однако Лукашенко и его режим притесняли, избивали, жестоко пытали и насиловали женщин и мужчин, которые отстаивали свои основные права», — обращают внимание Фазеля авторы послания.

Они напоминают, что устав ИИХФ призывает «не действовать таким образом, который может нанести ущерб репутации ИИХФ или нанести урон хоккею», однако «близкий друг Лукашенко» и глава местной федерации мог быть причастен к событиям, приведшим к гибели Романа Бондаренко, «который встал на защиту символа перемен и свободы».

«Диктаторы, подобные Лукашенко, не уважают спорт так, как вы, они используют его для того, чтобы узаконить свой жестокий режим и симулировать легитимность. Сейчас Международный олимпийский комитет болезненно осознает этот бесспорный тезис и начал принимать меры против режима Лукашенко», — отмечают евродепутаты, имея в виду недавнее введение санкций в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси.

«И на вашей федерации лежит ответственность придерживаться собственных принципов, не узаконивать жестокость и следить за тем, чтобы чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года не проводился в лукашенковской Беларуси и не будет перенесен в Россию, которая остается единственным источником легитимности Лукашенко», — убеждены авторы.

Они напоминают, что Европейский парламент «в предыдущем письме и, что более важно, в резолюции, принятой 17 сентября 2020 года», уже призывал Фазеля отменить проведение ЧМ в Беларуси.

«Уважаемый господин Фазель, мы верим, что вы сможете продемонстрировать такой же высокий уровень порядочности, который мы привыкли видеть у ваших спортсменов. "Шайба" теперь на вашей стороне», — говорится в письме, которое обнародовала один из его авторов депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон.

В ноябре группа экспертов, созданная ИИХФ после обращения соорганизатора ЧМ-2021 Латвии, представила отчет о ситуации в Беларуси. По итогам его рассмотрения ИИХФ решила продлить срок принятия решения. Рене Фазель собирался прилететь в Минск, но ушел на самоизоляцию из-за коронавируса COVID-19.

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