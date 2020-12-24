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Трамп помиловал фигурантов расследования о российском вмешательстве

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  • 24.12.2020, 8:03
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Трамп помиловал фигурантов расследования о российском вмешательстве
Дональд Трамп

Всего за последние два действующий президент США помиловал более 40 человек.

Президент США Дональд Трамп в среду, 23 декабря, помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, которые фигурировали в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Ранее действующий президент объявил о помиловании еще двух фигурантов расследования: бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника по международным делам Джорджа Пападопулоса, передает dw.com.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа в 2016 году, был приговорен к тюремному заключению на срок в общей сложности более семи лет за финансовые преступления, связанные с его работой в Украине, и дачу ложных показаний. Он был одним из первых осужденных в рамках расследования Мюллера о связях штаба Трампа с Россией. В мае 2020 года он был отпущен из тюрьмы под домашний арест в связи с пандемией коронавируса.

Роджер Стоун был осужден в ноябре 2019 года судом Вашингтона за лжесвидетельство в рамках дела о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Он был приговорен к 40 месяцам тюрьмы, однако позже Трамп смягчил приговор и освободил бывшего советника от тюремного заключения.

Кроме того, Трамп помиловал своего свата - отца Джареда Кушнера, Чарльза. Кушнер-старший ранее признал себя виновным по обвинениям в уклонении от уплаты налогов. Всего за последние два дня Трамп помиловал более 40 человек.

Расследование Роберта Мюллера

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между Кремлем и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

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