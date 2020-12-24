В Британии появилась еще одна мутация коронавируса 1 24.12.2020, 8:17

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Ее завезли из ЮАР.

В Британии зафиксировали два случая заражения новой мутацией коронавируса из ЮАР. Об этом сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, сообщает Би-би-си.

Глава Минздрава на ежедневном брифинге сообщил, что на территории Британии обнаружен новый вариант вируса, который накануне был зафиксирован в ЮАР.

— Этот вирус еще более заразный и, судя по всему, мутировал еще больше, — рассказал Хэнкок.

Всего в Британии выявлено два случая заражения людей, которые прибыли из ЮАР. В связи с этим введены ограничения на поездки в эту страну, а также карантин для прибывающих оттуда.

Министр также рассказал, что еще несколько районов Англии 26 декабря будут переведены на четвертый, самый жесткий уровень коронавирусных ограничений. В нем сейчас находится в том числе и Лондон.

Локдаун будет введен в нескольких графствах и коснется миллионов человек, заявил глава Минздрава. По его словам, это связано с быстрым распространением новой мутации коронавируса.

Хэнкок сообщил, что власти в борьбе с пандемией возлагают надежды на вакцинацию населения, которую начали проводить с 8 декабря. Первыми препарат смогут получить медицинские работники, люди старше 80 лет и проживающие в домах престарелых. К настоящему моменту в королевстве, где проживают 66 млн человек, привиты более 500 тысяч пациентов.

За минувшие сутки в Британии установлен очередной антирекорд — число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 составило 39,2 тысячи. Это максимальный показатель с начала пандемии.

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