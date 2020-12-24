закрыть
24 декабря 2020, четверг, 10:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Католический Сочельник: что можно и что нельзя делать накануне Рождества

1
  • 24.12.2020, 8:26
  • 4,353
Католический Сочельник: что можно и что нельзя делать накануне Рождества

Вместе с католиками Рождество будут праздновать лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.

Сегодня у католиков Сочельник: — день-предвестник одного из самых главных католических праздников — Рождества Христова.

В этот день необходимо особенно строго соблюдать пост, употребляя в пищу сочиво — сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна, пишет naviny.media.

В традициях праздника указано, что Сочельник заканчивался с появлением на небе первой вечерней зари, после чего во всех католических и протестантских храмах проходят богослужения.

В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в костел, который обычно открыт с раннего утра. Готовится праздничный ужин, состоящий из постных блюд.

Как правило, в центр стола ставят блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками. Перед тем, как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа.

Что запрещено делать

шить, убирать или заниматься любыми домашними делами и хлопотами (считается, что эти действия отвернут от вас удачу на весь следующий год);

есть продукты животного происхождения (допускаются морепродукты);

носить черные вещи (это может принести к несчастью).

В настоящее время обычай рождественского хлеба, облаток, распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в эти рождественские праздники.

Если в этот день кто-нибудь придет в дом, то должен быть принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Сохранился также обычай подкладывать сено под белую скатерть на столе, за которым совершается трапеза Сочельника. Сено призвано напоминать о бедности Вифлеемской пещеры и о Богородице, положившей новорожденного Христа на сено в ясли.

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.

Принято также в этот день делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина