Ученые создали необычную капсулу времени о 2020 годе 24.12.2020, 9:05

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Данные для потомков решили сохранить на особом носителе.

Американские исследователи решили создать так называемую капсулу времени со сведениями об уходящем 2020 годе. Необычная капсула, предназначенная для ученых будущего, включает в себя цифровые данные с накопленными за год воспоминаниями, пишет lenta.ua.

В чем заключается необычность новой капсулы времени из США? Например, в том, что в ней собраны воспоминания людей, которые тяжело переживали ограничения, введенные для противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа. Объем получившихся данных составил всего два десятка мегабайт, но и этого хватило, чтобы вызвать затруднения у ученых. Как выяснилось, в мире есть проблема с хранением цифровых данных в течение сотен и тысяч лет.

"Жесткие и оптические диски, флеш-память, а также другие носители информации, существующие в современном мире, хороши всем, но не долговечностью. Мы говорим о настоящей долговечности, которая позволила бы передать данные ученым из далекого будущего", — отмечают авторы интересного проекта.

В конце концов ученые решили сохранить данные для потомков на особом носителе, которым стала синтетическая ДНК. Информация была закодирована в виде цепочки нуклеотидов, подобной той, которая используется в нашем организме для кодирования генетических свойств. Ученые говорят, что если правильно хранить капсулу с синтетической ДНК, то закодированная в ней информация будет существовать не менее 300 лет.

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