закрыть
24 декабря 2020, четверг, 10:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали необычную капсулу времени о 2020 годе

  • 24.12.2020, 9:05
  • 1,423
Ученые создали необычную капсулу времени о 2020 годе

Данные для потомков решили сохранить на особом носителе.

Американские исследователи решили создать так называемую капсулу времени со сведениями об уходящем 2020 годе. Необычная капсула, предназначенная для ученых будущего, включает в себя цифровые данные с накопленными за год воспоминаниями, пишет lenta.ua.

В чем заключается необычность новой капсулы времени из США? Например, в том, что в ней собраны воспоминания людей, которые тяжело переживали ограничения, введенные для противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа. Объем получившихся данных составил всего два десятка мегабайт, но и этого хватило, чтобы вызвать затруднения у ученых. Как выяснилось, в мире есть проблема с хранением цифровых данных в течение сотен и тысяч лет.

"Жесткие и оптические диски, флеш-память, а также другие носители информации, существующие в современном мире, хороши всем, но не долговечностью. Мы говорим о настоящей долговечности, которая позволила бы передать данные ученым из далекого будущего", — отмечают авторы интересного проекта.

В конце концов ученые решили сохранить данные для потомков на особом носителе, которым стала синтетическая ДНК. Информация была закодирована в виде цепочки нуклеотидов, подобной той, которая используется в нашем организме для кодирования генетических свойств. Ученые говорят, что если правильно хранить капсулу с синтетической ДНК, то закодированная в ней информация будет существовать не менее 300 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина